加拿大股市：下跌1%，因Valeant暴跌和资源股下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多10月21日 - 加拿大主要股指周三下跌1%，Valeant Pharmaceuticals International 暴跌拖累股指走低，油价和其他商品价格下滑对能源和矿业股施压。
Valeant急跌19.2%，报154.21加元，此前一位颇具影响力的卖空人士指责该公司使用专科药品来抬高营收，该公司对此指责予以否认。
除Valeant之外，其余25只跌幅居前的个股中有23只是能源或材料股。
能源股跌3.3%，包括矿业股在内的材料股跌2.5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌137.73点，或1%，报13,704.19点。10大类股中有七种收跌，金融股持平。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。