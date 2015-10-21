加拿大股市：下跌1%，因Valeant暴跌和资源股下滑

路透多伦多10月21日 - 加拿大主要股指周三下跌1%，Valeant Pharmaceuticals International 暴跌拖累股指走低，油价和其他商品价格下滑对能源和矿业股施压。

Valeant急跌19.2%，报154.21加元，此前一位颇具影响力的卖空人士指责该公司使用专科药品来抬高营收，该公司对此指责予以否认。

除Valeant之外，其余25只跌幅居前的个股中有23只是能源或材料股。

能源股跌3.3%，包括矿业股在内的材料股跌2.5%。