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市场报道 | 2015年 10月 27日 星期二 04:56 BJT

加拿大股市：下挫1.2%，权重能源股重挫5%领跌

路透多伦多10月26日 - 加拿大主要股指周一下挫，因资源股大跌打压，且投资人仍对Valeant Pharmaceuticals 感到不安，尽管该公司尝试应对近期一有影响力的卖空者对其的指责。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收挫162.76点，或1.17%，报13,790.90点。

10大类股中有九种下滑，权重能源股以5%领跌，原材料股大跌4%，必需消费品类股重挫5.2%。

油价周一续跌，在连续两周下跌后仍然处于压力之下，市场担心受比常年暖和的天气影响，原油产品供应过剩情况会进一步恶化，美国炼厂的维检期接近结束。

尽管金价在连跌三日后回稳，但金矿股继续承压。(完)

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