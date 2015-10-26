加拿大股市：下挫1.2%，权重能源股重挫5%领跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多10月26日 - 加拿大主要股指周一下挫，因资源股大跌打压，且投资人仍对Valeant Pharmaceuticals 感到不安，尽管该公司尝试应对近期一有影响力的卖空者对其的指责。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收挫162.76点，或1.17%，报13,790.90点。
10大类股中有九种下滑，权重能源股以5%领跌，原材料股大跌4%，必需消费品类股重挫5.2%。
油价周一续跌，在连续两周下跌后仍然处于压力之下，市场担心受比常年暖和的天气影响，原油产品供应过剩情况会进一步恶化，美国炼厂的维检期接近结束。
尽管金价在连跌三日后回稳，但金矿股继续承压。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。