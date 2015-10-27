加拿大股市：受油价续挫拖累收低，投资人为美联储政策声明作准备

路透多伦多10月27日 - 加拿大主要股指周二下滑，受该国两大铁路股下挫，且工业股、公用事业股和能源股走软拖累，因油价跌至数周低点。投资人在为美国联邦储备理事会(FED/美联储)明日的货币政策声明作准备。