加拿大股市：受油价续挫拖累收低，投资人为美联储政策声明作准备

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透多伦多10月27日 - 加拿大主要股指周二下滑，受该国两大铁路股下挫，且工业股、公用事业股和能源股走软拖累，因油价跌至数周低点。投资人在为美国联邦储备理事会(FED/美联储)明日的货币政策声明作准备。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收挫91.30点，或0.66%，报13,699.60点。
10大类股中有九种下滑，权重金融股一枝独秀逆市收高。
能源股跌2%，工业股下挫2.9%，公用事业股收低1.7%。
油价周二连续第三个交易日下滑，跌至多周低位，因全球供应持续过剩，预计美国即将公布的数据显示原油库存续增。布兰特原油期货 跌73美分，报每桶46.81美元，美国12月原油期货 跌78美分，报每桶43.20美元，为8月27日来的最低结算价。 (完)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
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