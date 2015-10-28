加拿大股市：上涨，因石油类股受油价大幅反弹提振上扬

路透多伦多10月28日 - 加拿大主要股指周三上涨1.2%，因石油类股受油价大幅反弹提振上扬，铁路股为主要上涨类股之一。

Canadian National Railway 是对股指推动最大的股票之一，该股涨2.9%，报81.79加元，尽管运量减少，但因运费提高，该公司公布营收增加。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定维持利率不变也对此间市场提供了支撑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨163.56点，或1.19%，报13,863.16点。10大类股中有九种上涨。

能源股涨2.7%，Canadian Natural Resources 涨3.7%，报30.65加元。(完)