加拿大股市：上涨，因石油类股受油价大幅反弹提振上扬

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多10月28日 - 加拿大主要股指周三上涨1.2%，因石油类股受油价大幅反弹提振上扬，铁路股为主要上涨类股之一。
Canadian National Railway 是对股指推动最大的股票之一，该股涨2.9%，报81.79加元，尽管运量减少，但因运费提高，该公司公布营收增加。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定维持利率不变也对此间市场提供了支撑。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨163.56点，或1.19%，报13,863.16点。10大类股中有九种上涨。
能源股涨2.7%，Canadian Natural Resources 涨3.7%，报30.65加元。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。