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市场报道 | 2015年 10月 30日 星期五 05:34 BJT

加拿大股市：收跌，因庞巴迪录得巨亏重挫且商品价格拖累材料股走低

路透多伦多10月29日 - 加拿大主要股指周四下跌，因商品价格回落重创矿业股，而庞巴迪 在报告季度巨亏后暴跌，Potash Corp 因削减获利和营收预期而走低。

但权重的能源股在油市震荡中上扬，限制了市场的跌幅。

庞巴迪暴跌15.5%，之前该公司表示第三季亏损46亿美元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌71.28点，或0.51%，报13,791.88点。

10大类股中有六类走低，能源股上扬0.6%，金融股下跌0.4%。(完)

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