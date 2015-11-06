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市场报道 | 2015年 11月 7日 星期六 06:34 BJT

加拿大股市：受商品股拖累走低，但保险股提供支撑

路透多伦多11月6日 - 加拿大主要股指周五微跌，美国就业岗位急增增加了美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的可能性，给能源和矿业股的下跌及金融股的上涨均提供了助力。

美国就业数据推动美元 攀升至七个月高位，进而打压一系列商品价格，加元也因此承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌5.48点，或0.04%，报13,553.30点。本周上涨为0.2%。

10大类股中有六类走低，包括矿业股的材料板块回落1.4%。能源股回落0.6%，因美国原油期价收跌2%。

升息前景提振保险股。总体金融板块上扬0.9%。(完)

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