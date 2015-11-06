加拿大股市：受商品股拖累走低，但保险股提供支撑

标题新闻：摩根士丹利和花旗将分别调迁多至1,000名和约100名在英国的职员，因英国退欧－消息
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路透多伦多11月6日 - 加拿大主要股指周五微跌，美国就业岗位急增增加了美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的可能性，给能源和矿业股的下跌及金融股的上涨均提供了助力。
美国就业数据推动美元 攀升至七个月高位，进而打压一系列商品价格，加元也因此承压。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌5.48点，或0.04%，报13,553.30点。本周上涨为0.2%。
10大类股中有六类走低，包括矿业股的材料板块回落1.4%。能源股回落0.6%，因美国原油期价收跌2%。
升息前景提振保险股。总体金融板块上扬0.9%。(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。