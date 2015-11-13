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市场报道 | 2015年 11月 14日 星期六 06:52 BJT

加拿大股市：收跌，因油价下跌和美国数据疲弱打压市场人气

路透多伦多11月13日 - 加拿大主要股指周五延续本周跌势走低，创逾六周来最低收位，因油价触及两个半月新低，以及弱于预期的美国零售销售数据打压投资者人气。

“今日的走势主要受美国的消息所左右。我所说的是美国零售销售数据令人失望，”MacDougall, MacDougall & MacTier的研究部董事Ian Nakamoto表示。

美国10月零售销售增幅不及预期，因汽车销售意外下滑，表明消费者支出减少。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌51.76点，或0.39%，报 13,075.42点，本周下跌3.5%。

10大类股中六类收跌，其中金融股回落1.4%，非必需消费品类股下跌1.3%，电信股挫1.1%。 能源股反弹0.9%，尽管油价进一步承压。材料股上扬0.7%。(完)
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