加拿大股市：受资源股拖累收跌，但本周上扬2.7%

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透多伦多11月20日 - 加拿大主要股指周五走低，因权重的能源和材料股受油价走势震荡拖累走低，且零售销售数据令人失望，但本周收涨。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌40.34点，或0.30%，报13,433.49点。本周上扬2.7%，不过投资者对后市能否继续上行持谨慎态度。
10大类股中有七类上扬，但最大的三个板块走低。材料股下跌2.5%，能源股回落1.9%，因金价跌向六年低位，美国原油在重挫后受空头回补提振缩窄跌幅，勉强收在40美元之上。
加拿大统计局周五公布，9月零售销售出人意料地较前月下滑0.5%至433亿加元，受燃料价格下降和汽车销售放缓的拖累。(完)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。