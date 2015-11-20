加拿大股市：受资源股拖累收跌，但本周上扬2.7%

路透多伦多11月20日 - 加拿大主要股指周五走低，因权重的能源和材料股受油价走势震荡拖累走低，且零售销售数据令人失望，但本周收涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌40.34点，或0.30%，报13,433.49点。本周上扬2.7%，不过投资者对后市能否继续上行持谨慎态度。

10大类股中有七类上扬，但最大的三个板块走低。材料股下跌2.5%，能源股回落1.9%，因金价跌向六年低位，美国原油在重挫后受空头回补提振缩窄跌幅，勉强收在40美元之上。