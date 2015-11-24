加拿大股市：收高，得益于资源股稳健上涨

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透多伦多11月24日 - 加拿大股市指标股指周二上涨，能源股和材料股涨势抵消了电信和工业等其他板块的疲势。
“油价上涨逾1美元，金价上升约7美元，这有助于我们的大宗商品，”Caldwell Securities投资组合经理John Kinsey表示。
能源股攀升1.9%，此前俄罗斯战机在叙利亚和土耳其边境附近被击落，推动油价大幅走高。
材料股上涨2.1%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高25.45点或0.19%，报13,407.83点。10大类股中只有四类股上涨。
金融股下挫0.1%，投资者等待下周出炉的一系列银行业者财报。
“我认为预期非常低，”Kinsey谈及银行业绩时说，“因此我认为如果业绩疲弱或有点疲软，不会令很多人感到吃惊。他们表现得不太好。”(完)
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。