加拿大股市：收高，得益于资源股稳健上涨

路透多伦多11月24日 - 加拿大股市指标股指周二上涨，能源股和材料股涨势抵消了电信和工业等其他板块的疲势。

“油价上涨逾1美元，金价上升约7美元，这有助于我们的大宗商品，”Caldwell Securities投资组合经理John Kinsey表示。

能源股攀升1.9%，此前俄罗斯战机在叙利亚和土耳其边境附近被击落，推动油价大幅走高。

材料股上涨2.1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高25.45点或0.19%，报13,407.83点。10大类股中只有四类股上涨。

金融股下挫0.1%，投资者等待下周出炉的一系列银行业者财报。

“我认为预期非常低，”Kinsey谈及银行业绩时说，“因此我认为如果业绩疲弱或有点疲软，不会令很多人感到吃惊。他们表现得不太好。”(完)