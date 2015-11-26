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市场报道 | 2015年 11月 27日 星期五 05:41 BJT

加拿大股市：受金融和材料类股带动小涨，能源股下跌

路透多伦多11月26日 - 加拿大主要股指周四小幅上涨，受助于一些权重的银行股在下周发布业绩前上涨，能源股跟随原油价格走势下跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨21.77点，或0.16%，报13,425.19点。

这是连续第三个交易日涨跌幅小于0.2%，成交量约为平常的三分之一，美国股市因感恩节假日休市。

10大类股中只有八类股上涨，金融股上涨0.3%，材料股上涨1.2%。能源类股下跌0.6%。(完)

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