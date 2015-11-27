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市场报道 | 2015年 11月 28日 星期六 05:59 BJT

加拿大股市：下跌，受累于资源类股下挫

路透多伦多11月27日 - 加拿大主要股指周五下跌，受累于资源类股下挫，此前中国股市重挫拖累商品价格走低。

市场交投清淡。美国股市提前闭市，周四因感恩节假日休市。

“总体来说，还是商品价格在拖累加拿大股市，在商品价格走出谷底前情况不会改变，”Portfolio Management董事总经理Norman Levine称。

10大类股中有四大类股下跌。能源股下跌1.4%，因美国原油价格急跌3%。材料类股下跌2.1%。金融股上涨0.1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收跌56.95点，或0.42%，报13,368.24点。本周该股指下跌0.49%，在上周五盘中刺穿13,500点关口之后进入盘整形态。(完)

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