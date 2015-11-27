加拿大股市：下跌，受累于资源类股下挫

美股盘后：美国运通下跌1%，此前公布业绩和财测
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
路透多伦多11月27日 - 加拿大主要股指周五下跌，受累于资源类股下挫，此前中国股市重挫拖累商品价格走低。
市场交投清淡。美国股市提前闭市，周四因感恩节假日休市。
“总体来说，还是商品价格在拖累加拿大股市，在商品价格走出谷底前情况不会改变，”Portfolio Management董事总经理Norman Levine称。
10大类股中有四大类股下跌。能源股下跌1.4%，因美国原油价格急跌3%。材料类股下跌2.1%。金融股上涨0.1%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收跌56.95点，或0.42%，报13,368.24点。本周该股指下跌0.49%，在上周五盘中刺穿13,500点关口之后进入盘整形态。(完)
路透1月19日 - 美国运通 周四在美股盘后交易中下跌1%，此前公司公布季度业绩和财测。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
* 10年期美债收益率触及两周高位 * 数据直指美国经济增强 * 美国标售130亿美元10年期TIPS，需求强劲 * 叶伦将就经济和货币政策发表讲话 路透纽约1月19日 - 美国公债收益率周四急升至两周高位，此前数据 显示美国经济增长步伐稳健，上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席 叶伦暗示，联储将会进一步升息。 美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租 房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外跌至接近 43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。 另一份数据显示，1月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动升至两年 高位，因新订单，就业和库存增长。 美联储主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联 储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。 “(公债下跌)，是因叶伦的讲话基调略趋强硬，和经济数据不错这些 基本面因素，以及市场调整头寸所致，”法国农业信贷银行美国公债交易 部主管Dan Mulholland
美国投资公司协会(ICI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选