加拿大股市：上涨，黄金类股反弹盖过能源类股下跌的影响

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透多伦多12月4日 - 加拿大主要股指周五收涨，受助于黄金类股反弹和金融类股走强，但油价下跌拖累能源类股走软。
黄金类股反弹是今日市场的“主要特点”，Maison Placements Canada总裁John Ing称，他们被“严重超卖”。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨34.1点，或0.26%，报13,358.77点。本周基本持平。
10大类股中有七大类股上涨。材料类股整体上涨逾3%，金融类股涨0.5%，能源股下跌2.2%。
美国就业数据强劲，表明美国经济强劲到足以支持本月升息，这抵消了加拿大就业和贸易数据低迷的影响。(完)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。