加拿大股市：上涨，黄金类股反弹盖过能源类股下跌的影响

路透多伦多12月4日 - 加拿大主要股指周五收涨，受助于黄金类股反弹和金融类股走强，但油价下跌拖累能源类股走软。

黄金类股反弹是今日市场的“主要特点”，Maison Placements Canada总裁John Ing称，他们被“严重超卖”。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨34.1点，或0.26%，报13,358.77点。本周基本持平。

10大类股中有七大类股上涨。材料类股整体上涨逾3%，金融类股涨0.5%，能源股下跌2.2%。