加拿大股市：从2013年低位反弹收涨，受助于能源股和Valeant急升

路透多伦多12月15日 - 加拿大主要股指在前一日触及逾两年低位后周二跳升，市场普涨，油价反弹扶助能源股上扬，权重银行类股也走高。

但对指数影响最大的是药商Valeant Pharmaceuticals International ，该股大涨15.9%，之前该公司表示，将在美国逾8,000家Walgreens Boots Alliance旗下药房以折扣价出售其皮肤和眼部产品。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨224.08点，或1.77%，报12,919.57点，昨日跌至2013年8月29日以来最低。