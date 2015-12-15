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市场报道 | 2015年 12月 16日 星期三 06:47 BJT

加拿大股市：从2013年低位反弹收涨，受助于能源股和Valeant急升

路透多伦多12月15日 - 加拿大主要股指在前一日触及逾两年低位后周二跳升，市场普涨，油价反弹扶助能源股上扬，权重银行类股也走高。

但对指数影响最大的是药商Valeant Pharmaceuticals International ，该股大涨15.9%，之前该公司表示，将在美国逾8,000家Walgreens Boots Alliance旗下药房以折扣价出售其皮肤和眼部产品。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨224.08点，或1.77%，报12,919.57点，昨日跌至2013年8月29日以来最低。

10大类股全线上扬，能源股攀升2.4%，因油价从数年低位反弹。金融股上涨1.4%。(完)

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