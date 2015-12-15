加拿大股市：从2013年低位反弹收涨，受助于能源股和Valeant急升

美国热股：宝洁季度业绩优于预测，股价上扬近3%
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透多伦多12月15日 - 加拿大主要股指在前一日触及逾两年低位后周二跳升，市场普涨，油价反弹扶助能源股上扬，权重银行类股也走高。
但对指数影响最大的是药商Valeant Pharmaceuticals International ，该股大涨15.9%，之前该公司表示，将在美国逾8,000家Walgreens Boots Alliance旗下药房以折扣价出售其皮肤和眼部产品。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨224.08点，或1.77%，报12,919.57点，昨日跌至2013年8月29日以来最低。
10大类股全线上扬，能源股攀升2.4%，因油价从数年低位反弹。金融股上涨1.4%。(完)
路透1月20日 - 宝洁(宝硷,P&G) 周五公布，季度营收和获利优于预期，并上调2017财年自体营收成长预估。该公司公布，截至12月31日的会计年度第二季，排除重整成本及其他项目后的每股核心获利为1.08美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师此前预计每股获利为1.06美元。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。在截至12月31日的第四季，归属于公司股东的持续运营业务获利升至34.8亿美元，上年同期为25.7亿美元。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)