版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 18日 星期五 07:39 BJT

加拿大股市：收低，资源和电信类股领跌

10大类股中有七个下跌。

原材料股下跌3.7%，因美联储升息打压金属价格。

电信类股下跌3.2%，此前Shaw Communications 称其计划以16亿加元收购新入行企业Wind Mobile，从而进军无线通讯行业。Shaw股价重挫7.7%，因投资者担心其将如何为此笔交易融资。

金融类股跌0.4%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐