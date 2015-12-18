版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 19日 星期六 06:05 BJT

加拿大股市：受资源股提振收涨，黑莓和庞巴迪大涨

路透多伦多12月18日 - 加拿大主要股指周五小涨，因能源股顶住油价下挫的阻力上涨，抵消了金融股下挫造成的拖累，另外，投资者还大举买入近期遭重创的个股。

黑莓 跳涨10.5%，至12.03加元， 因该公司将业务重心转向软件的策略已开始显效，报告季度营收两年多来首次出现环比增长。

庞巴迪 也攀升，之前该公司的C系110座飞机获得了认证。股价大涨16.2%，报1.36加元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨14.37点，或0.11%，报13,024.30点。

10大类股中有六类上扬，材料股攀升2.8%，能源股上扬1.9%，金融股回落0.8%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐