加拿大股市：缩量上涨，但大型银行股承压

路透多伦多12月22日 - 加拿大主要股指周二普涨，市场交投清淡，工业、电信和资源股上涨抵消了部分加国最大型银行下跌造成的拖累。

自12月中触及两年低位后，该指数收复部分失地，但投资者对明年上半年加拿大股市前景并不十分乐观。

“年底前市场交投放缓，但看看美国的数据，似乎并没有什么让人欢欣鼓舞的，”First Asset Investment Management Inc的资产组合经理Manash Goswami表示，“我希望投资在GDP增幅较高的市场，从这一点看美国比加拿大更有吸引力。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨49.78点，或0.38%，报13,084.16点。

10大类股中有九类上扬，材料股上扬0.7%，能源股小涨。