加拿大股市：缩量上涨，但大型银行股承压

中国企业：紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目，主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透多伦多12月22日 - 加拿大主要股指周二普涨，市场交投清淡，工业、电信和资源股上涨抵消了部分加国最大型银行下跌造成的拖累。
自12月中触及两年低位后，该指数收复部分失地，但投资者对明年上半年加拿大股市前景并不十分乐观。
“年底前市场交投放缓，但看看美国的数据，似乎并没有什么让人欢欣鼓舞的，”First Asset Investment Management Inc的资产组合经理Manash Goswami表示，“我希望投资在GDP增幅较高的市场，从这一点看美国比加拿大更有吸引力。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨49.78点，或0.38%，报13,084.16点。
10大类股中有九类上扬，材料股上扬0.7%，能源股小涨。
权重的金融股基本持平，但满地可银行 跌1%，多伦多道明银行 下滑0.4%。(完)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。
在特朗普即将正式就职的情况下，“部分投资者正拭目以待市场会受到什么影响，以及他是否会达成外界的部分预期，”东京三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。