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市场报道 | 2015年 12月 25日 星期五 03:03 BJT

加拿大股市：上扬，但能源股在节前走低限制涨幅

路透多伦多12月24日 - 加拿大主要股指周四小涨，能源股回吐昨日涨幅拖累普遍乐观的市场人气，今日为圣诞前夜，市场提前休市，整日交投清淡。

加拿大股市周五和下周一因假休市。

能源股回落0.7%，因尽管油价反弹，但仍徘徊在11年低位附近。能源股在市场上所占的权重接近五分之一。

“昨日能源股劲扬，可能涨势有些过度，”Manulife Asset Management的高级资产组合经理Patrick Blais说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨24.89点，或0.19%，报13,309.80点。

10大类股中有七类上扬，金融股攀升0.5%。(完)

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