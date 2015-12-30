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市场报道 | 2015年 12月 31日 星期四 05:50 BJT

加拿大股市：下滑，因油价大跌重创能源股

路透多伦多12月30日 - 加拿大主要股指周三走低，油价重挫殃及能源股，并令其他类股承压，但在新年假期前市场成交清淡。

上周美国原油库存意外增加，拖累油价重挫。美国原油期货 结算价报每桶36.60美元，大跌3.4%。

“油价下挫逾1美元，令股市全面承压。”Caldwell Securities投资组合经理人John Kinsey称。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌103.34点，或0.78%，报13,142.41点，为逾一周最低收位。

10大类股中有九类收跌。能源股大跌2.5%。金融股下滑0.6%。原材料股跌1.3%。(完)

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