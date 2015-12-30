加拿大股市：下滑，因油价大跌重创能源股

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透多伦多12月30日 - 加拿大主要股指周三走低，油价重挫殃及能源股，并令其他类股承压，但在新年假期前市场成交清淡。
上周美国原油库存意外增加，拖累油价重挫。美国原油期货 结算价报每桶36.60美元，大跌3.4%。
“油价下挫逾1美元，令股市全面承压。”Caldwell Securities投资组合经理人John Kinsey称。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌103.34点，或0.78%，报13,142.41点，为逾一周最低收位。
10大类股中有九类收跌。能源股大跌2.5%。金融股下滑0.6%。原材料股跌1.3%。(完)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。