加拿大股市：收跌，全年回落11%

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透多伦多12月31日 - 加拿大主要股指周四走低，未受油价反弹提振，全年下跌11%，为2008年全球金融危机以来表现最差的一年。
油价和股市间紧密联动的关系今日被打破，MacDougall, MacDougall & MacTier的研究部董事Ian Nakamoto表示。
权重的金融股急跌1.7%，在新年前的清淡市况中对股指的拖累最大。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌132.34点，或1.01%，报13,009.95点。
10大类股中九类收跌，其中材料下跌0.6%，能源股上扬0.6%。
2015年油价和其他商品价格走低重压加拿大股市，能源股全年重挫27%，材料股急跌23%。(完)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。