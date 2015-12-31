加拿大股市：收跌，全年回落11%

路透多伦多12月31日 - 加拿大主要股指周四走低，未受油价反弹提振，全年下跌11%，为2008年全球金融危机以来表现最差的一年。

油价和股市间紧密联动的关系今日被打破，MacDougall, MacDougall & MacTier的研究部董事Ian Nakamoto表示。

权重的金融股急跌1.7%，在新年前的清淡市况中对股指的拖累最大。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌132.34点，或1.01%，报13,009.95点。

10大类股中九类收跌，其中材料下跌0.6%，能源股上扬0.6%。