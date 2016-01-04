加拿大股市：受全球数据疲弱拖累走低，金矿股扶助限制跌幅

路透多伦多1月4日 - 加拿大主要股指周一走低，受累于金融、消费和工业股跌势，因中国股市重挫和数据疲弱令投资者在新年首日倍感不安。

该指数连跌第四日，但跌幅小于很多其他主要股指，受助于金矿股上扬。该指数去年累计下跌11%，为2008年金融危机以来表现最差的一年。

“中国股市大跌，这导致全球其他市场几乎全军覆没，”CMC Markets Canada的高级市场分析师Colin Cieszynski表示。

Cieszynski表示，经济数据疲弱是拖累市场走低的主要因素，而中东紧张局势升级也让股市雪上加霜。

中、美、加三国12月制造业数据令人失望。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌82.8%，或0.64%，报12,927.15点，盘中触及三周低位12,748.45点后削减跌幅。

10大类股中有八类走低。权重的金融股下跌1.3%，对市场的拖累最大。能源股因油价走低承压。

金矿股上扬扶助“缓冲市场遭遇的冲击”，Cieszynski说。