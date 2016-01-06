加拿大股市：收低1.5%连跌第六日，能源股急跌3.7%

路透多伦多1月6日 - 加拿大主要股指周三连续第六个交易日收低，因能源股跟随油价下跌，权重较大的银行和铁路股受累于地缘政治紧张局势升级和对经济增长的忧虑而走低。

主要股指逼近12月14日触及的低位12,617.66点，该点位为2013年8月以来最低水平。加拿大主要股指在2015年全年跌幅达11%，为2008年全球金球危机来表现最差的一年。

“从交易角度来看，哪都没有买盘，”Barometer Capital Management副总裁、资产组合经理兼交易主管Diana Avigdor称。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌193.34点，或1.5%，报12,726.80点。10大类股中有八类走低。