加拿大股市：收低1.5%连跌第六日，能源股急跌3.7%

标题新闻：贝莱德执行长称美元走强可能会在特朗普领导下的新政府和美联储之间引发紧张态势
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路透多伦多1月6日 - 加拿大主要股指周三连续第六个交易日收低，因能源股跟随油价下跌，权重较大的银行和铁路股受累于地缘政治紧张局势升级和对经济增长的忧虑而走低。
主要股指逼近12月14日触及的低位12,617.66点，该点位为2013年8月以来最低水平。加拿大主要股指在2015年全年跌幅达11%，为2008年全球金球危机来表现最差的一年。
“从交易角度来看，哪都没有买盘，”Barometer Capital Management副总裁、资产组合经理兼交易主管Diana Avigdor称。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌193.34点，或1.5%，报12,726.80点。10大类股中有八类走低。
能源股下跌3.7%，因油价在美国汽油库存意外大幅增加的数据发布后急挫。金融股下跌1.8%。(完)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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