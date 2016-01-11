加拿大股市：连跌九个交易日，因能源和矿业股重压股市

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透多伦多1月11日 - 加拿大主要股指周一下跌1%，为连续第九个交易日下挫，因能源股受累于油价再次大跌走低，压低股指。
油价急挫6%至12年新低，隔夜中国股市续跌，离岸人民币隔夜拆息升至离岸市场启动以来最高水准，加重了对中国这个世界第二大经济体需求前景的忧虑。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌126.20点，或1.01%，报12,319.25点。自2014年9月升至记录高位以来，该指数已经下跌逾20%，从定义上已经达到了进入熊市的标准。
能源股下跌4%，至2003年来最低，原材料股重挫3.7%。(完)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%