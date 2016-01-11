加拿大股市：连跌九个交易日，因能源和矿业股重压股市

路透多伦多1月11日 - 加拿大主要股指周一下跌1%，为连续第九个交易日下挫，因能源股受累于油价再次大跌走低，压低股指。

油价急挫6%至12年新低，隔夜中国股市续跌，离岸人民币隔夜拆息升至离岸市场启动以来最高水准，加重了对中国这个世界第二大经济体需求前景的忧虑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌126.20点，或1.01%，报12,319.25点。自2014年9月升至记录高位以来，该指数已经下跌逾20%，从定义上已经达到了进入熊市的标准。