加拿大股市：上涨，能源股在油价反弹带动下领涨

路透多伦多1月14日 - 加拿大股指周四上涨，因油价反弹扶助深受打击的能源股反弹，金融股温和上涨，因臆测加拿大央行下周将下调指标利率。
主要股指从盘中稍早触及的两年半新低反弹，但今年前两周仍累积下跌5.6%，因油价大幅下挫重压同资源密切相关的加拿大股市。该股指2015年下挫11%，为2008年全球金融危机来最差年度表现。
能源股急升4.3%，受助于油价的反弹。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高165.62点或1.36%，报12,336.03点。10大类股中有九种收高。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)