加拿大股市：收跌1%，受累于油价疲软及经济忧虑

路透多伦多1月18日 - 加拿大主要股指周一下跌，能源股因油价触及2003年低位而挫低2.5%，同时对经济普遍疲软的担忧打压消费类股。

油价周一跌穿28美元，至2003年低位，因市场预计伊朗出口将增加，之前伊朗制裁在周末被解除。

“如果油价稳健、大幅反弹至30美元上方，可能会有助于人气，但从现状来看，股市很难得到很大拉动，”Global Securities策略师Elvis Picardo说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌131.29点或1.09%，报11,942.17点。

十大板块全都走低，必需性消费品类股和非必需性消费品类股分别下跌2.3%和1.2%。权重股金融类股跌0.5%。