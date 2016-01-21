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市场报道 | 2016年 1月 22日 星期五 05:55 BJT

加拿大股市：上涨，受能源股反弹提振

路透多伦多1月21日 - 加拿大主要股指周四上涨，结束了持续的下跌走势，因能源股急升和油价从近12年低位反弹。

“最大的原因是能源股的反弹，”Stephenson & Company Capital Management总裁John　Stephenson称，“(欧洲央行总裁)德拉吉的讲话对欧洲央行可能采取的行动是积极的，所以对市场是很大的利好，结果是市场在下跌行情中得以喘息。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨192.75点，或1.63%，报12,035.86点。十大类股中有一半类股上涨。能源类股劲升5.2%。(完)

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