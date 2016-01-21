加拿大股市：上涨，受能源股反弹提振

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透多伦多1月21日 - 加拿大主要股指周四上涨，结束了持续的下跌走势，因能源股急升和油价从近12年低位反弹。
“最大的原因是能源股的反弹，”Stephenson & Company Capital Management总裁John Stephenson称，“(欧洲央行总裁)德拉吉的讲话对欧洲央行可能采取的行动是积极的，所以对市场是很大的利好，结果是市场在下跌行情中得以喘息。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨192.75点，或1.63%，报12,035.86点。十大类股中有一半类股上涨。能源类股劲升5.2%。(完)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。