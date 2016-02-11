加拿大股市：收低，因宏利金融和其他公司发布令人失望的业绩

路透多伦多2月11日 - 加拿大股市周四连续第五个交易日下跌，触及三周低位，因令人失望的企业业绩加重了投资者对全球经济的不安情绪。
多伦多证交所 S&P/TSX 综合指数 收跌98.35点，或0.81%，报12,087.37点，10大类股中有九大类股下跌。
今日对指数影响最大的股票是加拿大最大保险公司宏利金融(Manulife Financial) ，该股大跌8.5%，报15.84加元，此前该公司公布的业绩低于市场预期，并称很难实现2016年核心收益目标。
金融股下跌2%，至逾两年来最低水平。
多伦多证交所 S&P/TSX 综合指数盘中跌至1月21日来最低的11,985.68点。(完)
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