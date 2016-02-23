加拿大股市：收低，油价下挫打压能源股且金融股扭转升势

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透多伦多2月23日 - 加拿大主要股指周二下滑，因油价下挫打压能源股，而金融股也扭转了稍早受满地可银行业绩优于预期带动的升势。
加拿大主要股指周一跟随全球主要股市一道上涨，触及七周高位，但全球股市升势失去动能，因油价再度大跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低82.19点，或0.64%，报12,763.44点。今日该指数跌幅小于美股指数，因金价上扬带动金矿股支撑大盘。
今年迄今，该指数跌1.9%，标普500指数降幅为6%。
10大类股中半数收低，能源股跌3.6%，金融股跌0.9%，原材料股则升0.9%。(完)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。