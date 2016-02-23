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市场报道 | 2016年 2月 24日 星期三 05:46 BJT

加拿大股市：收低，油价下挫打压能源股且金融股扭转升势

路透多伦多2月23日 - 加拿大主要股指周二下滑，因油价下挫打压能源股，而金融股也扭转了稍早受满地可银行业绩优于预期带动的升势。

加拿大主要股指周一跟随全球主要股市一道上涨，触及七周高位，但全球股市升势失去动能，因油价再度大跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低82.19点，或0.64%，报12,763.44点。今日该指数跌幅小于美股指数，因金价上扬带动金矿股支撑大盘。

今年迄今，该指数跌1.9%，标普500指数降幅为6%。

10大类股中半数收低，能源股跌3.6%，金融股跌0.9%，原材料股则升0.9%。(完)

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