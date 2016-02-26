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市场报道 | 2016年 2月 27日 星期六 06:29 BJT

加拿大股市：小涨，受助于银行股和能源股走强

路透多伦多2月26日 - 加拿大主要股指周五小幅收高，受助于多家大银行和能源公司股价上涨，且汽车部件生产商Magna International Inc股价跳升。

油价今日一度触及七周高位，但之后因投资人获利了结而转跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高44.19点，或0.35%，报12,797.79点。

10大类股中有六种收高。能源股升0.9%，金融股涨0.8%，但原材料股下挫1.6%。

Magna跳升7.3%，此前该公司公布的季度盈利远胜预期。(完)

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