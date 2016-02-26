加拿大股市：小涨，受助于银行股和能源股走强

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透多伦多2月26日 - 加拿大主要股指周五小幅收高，受助于多家大银行和能源公司股价上涨，且汽车部件生产商Magna International Inc股价跳升。
油价今日一度触及七周高位，但之后因投资人获利了结而转跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高44.19点，或0.35%，报12,797.79点。
10大类股中有六种收高。能源股升0.9%，金融股涨0.8%，但原材料股下挫1.6%。
Magna跳升7.3%，此前该公司公布的季度盈利远胜预期。(完)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。