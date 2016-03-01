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市场报道 | 2016年 3月 2日 星期三 06:06 BJT

加拿大股市：上扬近1%，因丰业银行业绩喜人且GDP数据强于预期

路透多伦多3月1日 - 加拿大主要股指周二上扬，金融股领涨，受助于加国第三大银行丰业银行公布季度获利增长，另外，数据显示经济第四季增幅大于预期。

丰业银行 跳涨5.8%，该行之前报告季度获利增长5%，且上调股息。

能源股跳升2%，跟随油价上扬。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨121.75点，或0.95%，报12,982.10点。

10大类股中有九类收涨，材料股下跌1.6%。

数据显示，加拿大经济第四季按年增长0.8%，超过经济学家和决策者做出的零增长预期。(完)

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