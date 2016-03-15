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市场报道 | 2016年 3月 16日 星期三 05:27 BJT

加拿大股市：收低，Valeant崩跌盖过金矿股和金融股升势

路透多伦多3月15日 - 加拿大主要股指周二下滑，因制药商Valeant Pharmaceuticals International Inc 股价崩跌，盖过了金矿股和金融股的升势，市场关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将发布的货币政策声明。

Valeant崩跌51%，报45.14加元，此前该公司下调今年营收预估约12%，并表示推迟刊发年报可能构成债务违约风险。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低77.23点，或0.57%，报13,400.31点。

不过若不计入Valeant的崩跌，该指数则应上涨0.3%。

10大类股中有五种收低，材料股上涨近1%，金融股升0.3%，必需消费品类股涨0.7%。(完)

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