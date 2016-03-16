加拿大股市：收高，油价上涨提振能源股且美联储下调今年升息次数预期

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透多伦多3月16日 - 加拿大主要股指周三收高，因能源股上涨，尽管升幅不及油价，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)下调今年升息次数预估后美元急挫。
美联储消息带动贵金属价格跳升，金矿股也走强。
美国油价周三跳升近6%，抹去过去两日的跌幅，之前主要产油国支持在卡塔尔开会，讨论冻产的计划，且上周美国原油库存增幅小于预期。
另外，美联储今日维持利率不变，并暗示今年将升息两次，而非之前预期的四次。这也支撑油价涨势。
加拿大能源股升1.5%，原材料股大涨3.6%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高77.82点，或0.58%，报13,478.13点。10大类股中有六种收高。(完)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选