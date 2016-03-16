加拿大股市：收高，油价上涨提振能源股且美联储下调今年升息次数预期

路透多伦多3月16日 - 加拿大主要股指周三收高，因能源股上涨，尽管升幅不及油价，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)下调今年升息次数预估后美元急挫。

美联储消息带动贵金属价格跳升，金矿股也走强。

美国油价周三跳升近6%，抹去过去两日的跌幅，之前主要产油国支持在卡塔尔开会，讨论冻产的计划，且上周美国原油库存增幅小于预期。

另外，美联储今日维持利率不变，并暗示今年将升息两次，而非之前预期的四次。这也支撑油价涨势。

加拿大能源股升1.5%，原材料股大涨3.6%。