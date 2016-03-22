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市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 05:44 BJT

加拿大股市：收低，金融股工业股和原材料股领跌

路透多伦多3月22日 - 加拿大主要股指周二收低，金融股、工业股和原材料股下滑，但部分能源股和公用事业股上涨。

布鲁塞尔遭爆炸袭击一度刺激投资人转投避险资产，但午后股指收复部分失地。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低67.60点，或0.50%，报13,493.49点。10大类股中有七种收低，工业股下滑1.4%，金融股跌0.6%。

休旅股下挫，加拿大航空 大跌2.3%，Westjet Airlines Ltd 跌2.6%，Canadian National Railway 跌2.4%。(完)

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