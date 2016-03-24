加拿大股市：受银行股拖累下跌，能源股随油价反弹

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透多伦多3月24日 - 加拿大主要股指周四跌至两周低位，后削减部分跌幅，银行股受美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员升息言论影响走低，而油价反弹扶助能源股上涨。
多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收盘下跌21.37点，或0.16%，报13,358.11点。盘中触及3月7日来最低13,255.47点。
10大主要类股中有七大类股下跌。银行股下跌1%，能源股攀升0.9%。材料类股上涨0.7%。(完)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选