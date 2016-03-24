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市场报道 | 2016年 3月 25日 星期五 05:00 BJT

加拿大股市：受银行股拖累下跌，能源股随油价反弹

路透多伦多3月24日 - 加拿大主要股指周四跌至两周低位，后削减部分跌幅，银行股受美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员升息言论影响走低，而油价反弹扶助能源股上涨。

多伦多证券交易所S&P/TSX综合股指 收盘下跌21.37点，或0.16%，报13,358.11点。盘中触及3月7日来最低13,255.47点。

10大主要类股中有七大类股下跌。银行股下跌1%，能源股攀升0.9%。材料类股上涨0.7%。(完)

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