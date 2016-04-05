加拿大股市：下跌，贸易数据拖累金融股下挫

****澳新经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一)
路透多伦多4月5日 - 加拿大主要股指周二下跌，因加拿大贸易赤字意外大增和出口急跌拖累金融类股下滑，且能源股下跌。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌31.49点，或0.24%，报13,304.66点，10大类股中有八类股下跌。
材料类股上涨1.9%，因金价结束了两连跌。能源股下跌0.5%。
金融类股下跌0.5%。数据显示，加拿大2月出口跌幅创近七年来最大，1月曾创记录高位。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 增加1 增加3.91 全职就业人数(万人) -- 增加3.93 就业参与率 64.6% 64.6% 失业率 5.7% 5.7% 1月20日(五) 暂无重要经济数据公布。 1月23日当周 1月23日(一)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/26/2017 七年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/30/2017 13周和26周期国库券
路透纽约1月18日 - 美国股市标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。