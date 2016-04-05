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市场报道 | 2016年 4月 6日 星期三 05:03 BJT

加拿大股市：下跌，贸易数据拖累金融股下挫

路透多伦多4月5日 - 加拿大主要股指周二下跌，因加拿大贸易赤字意外大增和出口急跌拖累金融类股下滑，且能源股下跌。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 下跌31.49点，或0.24%，报13,304.66点，10大类股中有八类股下跌。

材料类股上涨1.9%，因金价结束了两连跌。能源股下跌0.5%。

金融类股下跌0.5%。数据显示，加拿大2月出口跌幅创近七年来最大，1月曾创记录高位。(完)

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