加拿大股市：升至五个月高位，因油价缩减跌幅

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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路透多伦多4月18日 - 加拿大主要股指周一升至五个月高位，因油价缩减跌幅后能源股上涨，而矿业股和金融股也走强。
大盘指数自1月触及近三年半低点后已经反弹了19%。
Manulife Asset Management投资组合顾问集团董事Kevin Headland表示，美国企业业绩没有担心的那么差，且近期经济数据改善已令投资人对盈利前景更为乐观。
“我们认为下半年将大有改观，至少是盈利前景方面。”他还表示。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高82.62点，或0.61%，报13,719.82点，盘中触及11月4日来最高水准13,730.59点。
油价周一下滑，此前主要产油国的冻产计划胎死腹中，但科威特石油工人罢工的消息扶助油市收盘脱离日内低位。
10大类股中有九种收高，能源股升1.2%，材料股上涨1.1%，金融股小涨0.2%。
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路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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