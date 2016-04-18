加拿大股市：升至五个月高位，因油价缩减跌幅

路透多伦多4月18日 - 加拿大主要股指周一升至五个月高位，因油价缩减跌幅后能源股上涨，而矿业股和金融股也走强。

大盘指数自1月触及近三年半低点后已经反弹了19%。

Manulife Asset Management投资组合顾问集团董事Kevin Headland表示，美国企业业绩没有担心的那么差，且近期经济数据改善已令投资人对盈利前景更为乐观。

“我们认为下半年将大有改观，至少是盈利前景方面。”他还表示。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高82.62点，或0.61%，报13,719.82点，盘中触及11月4日来最高水准13,730.59点。

油价周一下滑，此前主要产油国的冻产计划胎死腹中，但科威特石油工人罢工的消息扶助油市收盘脱离日内低位。