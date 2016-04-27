加拿大股市：上涨，因油价走高推升能源股

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
路透多伦多4月27日 - 加拿大主要股指周三上涨，因油价走高提振能源股，金融和材料类股也上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变。
多伦多证交所S&P/TSX指数 收涨78.22点，或0.57%，报13,887.66点。该指数自1月以来已经反弹20%，受助于美国原油从12年低位反弹。
当油价在每桶40美元之上交易时，投资者人气得到改善，Baskin Financial Services投资组合经理Barry Schwartz称，加元的反弹也暗示加拿大经济强劲，给股市提供了支撑。
Schwartz预计，如果油价和加元的升势持续，股指可能涨穿1月以来一直没能超越的门槛14,000点。
10大类股中七大类股上涨。能源股上涨近1%，因油价达到2016年高位。材料类股升1.3%，金融类股涨0.3%，铁路股上涨帮助推升工业类股走高1.1%。(完)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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