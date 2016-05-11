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市场报道 | 2016年 5月 12日 星期四 05:23 BJT

加拿大股市：收涨，因商品价格走高支撑资源类股

路透多伦多5月11日 - 加拿大股市周三收高，能源和材料类股领涨，此前美国原油库存减少推动油价走高，黄金从近两周低位反弹。

周一加拿大主要股指从近四周低位反弹，因油价回升，但没能回到4月底触及的六个月高位13,972.62点。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨13.02点，或0.09%，报13,788.21点。盘中触及5月3日以来最高的 13,829.73点。10大类股中有五大类股走高。

材料类股上涨1.1%。金融股升0.2%。工业类股下跌0.7%。(完)

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