加拿大股市：收盘持平，盘中触及10日高位

《汇市简讯》欧元/美元跟随英镑/美元涨势走高
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
路透多伦多5月12日 - 加拿大股市周四收盘持平，商品价格下跌打压矿业股，抵消了大部分大型银行股和部分能源股的上涨，后者在野火得到控制后试图恢复生产。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌0.41点，报13,769.99点，盘中稍早触及10日高位。
金矿股是股指的最大拖累之一，因美元走强压抑金价。材料类股整体下跌1.8%。
10大类股中有五类上涨，能源股上涨0.3%，金融股上涨0.5%。(完)
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
路透台北1月17日 - 台湾元大投信周二推出美国政府20年期以上债券ETF(可上市交易基金)伞型基金，为台湾集中市场首发以债券为资产类别的ETF(可上市交易基金)标的。