加拿大股市：收盘持平，盘中触及10日高位

企业并购：英美烟草同意以494亿美元收购同业Reynolds的57.8%股份

路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。