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市场报道 | 2016年 5月 13日 星期五 05:26 BJT

加拿大股市：收盘持平，盘中触及10日高位

路透多伦多5月12日 - 加拿大股市周四收盘持平，商品价格下跌打压矿业股，抵消了大部分大型银行股和部分能源股的上涨，后者在野火得到控制后试图恢复生产。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌0.41点，报13,769.99点，盘中稍早触及10日高位。

金矿股是股指的最大拖累之一，因美元走强压抑金价。材料类股整体下跌1.8%。

10大类股中有五类上涨，能源股上涨0.3%，金融股上涨0.5%。(完)

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