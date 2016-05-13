加拿大股市：下滑，受金融、工业和资源类股走低拖累

标题新闻：德国外长称就英国首相提出的“略为清晰”的退欧方式表示欢迎
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路透多伦多5月13日 - 加拿大股市周五下滑，因油价和其它商品价格下跌拖累金融、工业和资源类股走低。
但金矿股限制了跌幅，因金价周五上涨，受美股下滑和技术性强势带动，摆脱美元走强和美国经济数据强劲，显示经济前景改善的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌39.22点，或0.28%，报13,748.58点。该股指本周上涨0.3%。今日10大类股中有七类下挫。
能源股下跌0.7%，金融股挫0.4%，工业股跌0.9%。(完)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)