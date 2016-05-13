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市场报道 | 2016年 5月 14日 星期六 05:16 BJT

加拿大股市：下滑，受金融、工业和资源类股走低拖累

路透多伦多5月13日 - 加拿大股市周五下滑，因油价和其它商品价格下跌拖累金融、工业和资源类股走低。

但金矿股限制了跌幅，因金价周五上涨，受美股下滑和技术性强势带动，摆脱美元走强和美国经济数据强劲，显示经济前景改善的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌39.22点，或0.28%，报13,748.58点。该股指本周上涨0.3%。今日10大类股中有七类下挫。

能源股下跌0.7%，金融股挫0.4%，工业股跌0.9%。(完)

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