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市场报道 | 2016年 5月 17日 星期二 05:13 BJT

加拿大股市：升至两周高位，能源股因油价急升领涨

路透多伦多5月16日 - 加拿大主要股指周一升逾1%，至两周高位，在油价急升带动下能源股引领盘面普涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨144.91点，或1.05%，报13,893.49点，盘中触及5月2日以来最高的13,930.61点。

该指数自1月触及三年半低位后已经上涨逾20%，但未能升穿1,4000点门槛。

所有10大类股均收高。能源股攀升2.9%，材料类股上涨1.9%，金融股涨0.3%。(完)

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