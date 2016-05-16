加拿大股市：升至两周高位，能源股因油价急升领涨

《路透晚报》--1月18日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
路透多伦多5月16日 - 加拿大主要股指周一升逾1%，至两周高位，在油价急升带动下能源股引领盘面普涨。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨144.91点，或1.05%，报13,893.49点，盘中触及5月2日以来最高的13,930.61点。
该指数自1月触及三年半低位后已经上涨逾20%，但未能升穿1,4000点门槛。
所有10大类股均收高。能源股攀升2.9%，材料类股上涨1.9%，金融股涨0.3%。(完)
中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。
* 台币兑美元微收升，连续第二日上涨 * 惟进口商买汇需求涌现及午后外资转汇出 * 明日台币主交投区间暂看在31.450-31.650 路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三微收升，连续第二日上涨。汇银人士称， 反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币一度急弹至逾三个月盘中 高位，惟进口商买汇需求涌现及午后外资转趋汇出皆令台币升幅收敛，后续观望国际美元进 一步走向指引。 他们指出，今日交投转趋热络，主要来自进口商在台币升破31.500买汇意愿明显增强， 出口商抛汇交投则较显冷清，至于外资买卖汇交易皆有，早上偏卖汇、下午转偏买汇，尤其 是午后有外资保管行汇出让台币升幅几乎全数吐回。 〞再来还是要看美元指数怎么走。〞一大型银行交易员说。 交易员表示，由于美元指数 亚洲盘大致徘徊在100整数关口上方、未再续跌，而 亚币午后交投也趋于冷静、跌幅趋于收敛，暂时看来短线国际美元只是涨多修正，并非是美 元趋势反转，因此台币一升破31.500关键价位立即引来实质买汇需求出笼。 周三台币盘初一
0814GMT - 0814GMT * 周二特雷莎梅讲话后，空头回补推动英镑/美元上涨0.04美元至1.2416美元 * 英镑/美元创出1998年以来最大单日涨幅。1.2416接近55日移动均线切入位 * 仓位大幅调整给英镑空头以更好价位出手的机会 * 1.20是英镑空头的目标位之一(1.1983是周一所及低点) * 1.2322是自周二触及高位之后跌至的低点，略低于1.2015-1.2416走势的23.6%回档位 (完) (编译 白云; 审校 张荻)