加拿大股市：因油价上涨持坚，指数触及近七个月高位

路透多伦多5月17日 - 加拿大主要股指周二触及近七个月高位，因商品价格上涨支撑能源和矿业股，但因金融和消费类股下跌，指数回吐部分涨幅。

该指数自1月触及三年半低位后已经上涨逾20%，但还未能重返1,4000点之上。