加拿大股市：因油价上涨持坚，指数触及近七个月高位

美国股市：开盘下跌，因特朗普讲话和英国退欧存在不确定性
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
路透多伦多5月17日 - 加拿大主要股指周二触及近七个月高位，因商品价格上涨支撑能源和矿业股，但因金融和消费类股下跌，指数回吐部分涨幅。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨23.61点，或0.17%，报13,917.10点。
该指数自1月触及三年半低位后已经上涨逾20%，但还未能重返1,4000点之上。
10大类股中有三类股上涨。能源股上涨近1%，材料类股升1.9%。必需消费品类股下跌近2%，金融类股微跌0.1%。(完)
路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。
路透1月17日 - 高端珠宝商蒂芙尼(Tiffany) 表示，其11-12月假日季的销售“有所弱于”预期，因消费者支出下降以及旗下在纽约的旗舰店销售下滑。
路透1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业雷诺兹烟草 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。