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市场报道 | 2016年 5月 18日 星期三 06:00 BJT

加拿大股市：因油价上涨持坚，指数触及近七个月高位

路透多伦多5月17日 - 加拿大主要股指周二触及近七个月高位，因商品价格上涨支撑能源和矿业股，但因金融和消费类股下跌，指数回吐部分涨幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨23.61点，或0.17%，报13,917.10点。

该指数自1月触及三年半低位后已经上涨逾20%，但还未能重返1,4000点之上。

10大类股中有三类股上涨。能源股上涨近1%，材料类股升1.9%。必需消费品类股下跌近2%，金融类股微跌0.1%。(完)

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