加拿大股市：录得逾一个月最大单日跌幅，因能源股重挫

路透多伦多8月2日 - 多伦多主要股指周二录得逾一个月最大单日跌幅，能源股重挫2.4%，因投资人担心油市供应过剩。

油价周二再次下跌，抹去了早盘的升幅，拖累美国原油跌穿40美元大关，因对库存过剩的持续忧虑抵消了盘初美元下跌带来的提振。

“这肯定打压市场信心，特别是这正是加拿大投资人所担心的。”Global Securities策略师Elvis Picardo表示。

能源股占大盘指数权重约五分之一。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收挫105.73点，或0.73%，报14,477.01点，这是该指数6月27日来最大单日跌幅。