加拿大股市：录得逾一个月最大单日跌幅，因能源股重挫

美国各类经济指标总览--2017/1/16
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
路透多伦多8月2日 - 多伦多主要股指周二录得逾一个月最大单日跌幅，能源股重挫2.4%，因投资人担心油市供应过剩。
油价周二再次下跌，抹去了早盘的升幅，拖累美国原油跌穿40美元大关，因对库存过剩的持续忧虑抵消了盘初美元下跌带来的提振。
“这肯定打压市场信心，特别是这正是加拿大投资人所担心的。”Global Securities策略师Elvis Picardo表示。
能源股占大盘指数权重约五分之一。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收挫105.73点，或0.73%，报14,477.01点，这是该指数6月27日来最大单日跌幅。
10大类股中有八种收低，金融股跌1.2%，健保股大跌3.7%，但原材料股升2.0%。(完)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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