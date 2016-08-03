加拿大股市：小幅收高，能源股反弹抵消矿业股走软的影响

《路透晚报》--1月17日日间新闻摘要（中港台）

政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。