加拿大股市：小幅收高，能源股反弹抵消矿业股走软的影响

《路透晚报》--1月17日日间新闻摘要（中港台）
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。
路透多伦多8月3日 - 加拿大股市主要股指周三上涨，能源股得益于油价反弹，抵消金矿股等原材料股下滑的影响。
油价周三跳升逾3%，美国原油期货重回每桶40美元之上，此前美国汽油库存降幅远超预期，抵消了原油库存意外增加带来的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高35.04点，或0.24%，报14,512.05点。
10大类股中有六种收高，能源股攀升2.2%，原材料股下滑1%。(完)
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透1月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓及同期全球最大 白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓情况均未在各自网站公布。 以下为两支ETF的周五持仓量情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月13日 25,976,712.5 1月13日 -- -- iShares 338,356,236.2 1月13日 338,356,236.2 1月13日 -- -- (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金