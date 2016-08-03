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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 05:29 BJT

加拿大股市：小幅收高，能源股反弹抵消矿业股走软的影响

路透多伦多8月3日 - 加拿大股市主要股指周三上涨，能源股得益于油价反弹，抵消金矿股等原材料股下滑的影响。

油价周三跳升逾3%，美国原油期货重回每桶40美元之上，此前美国汽油库存降幅远超预期，抵消了原油库存意外增加带来的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高35.04点，或0.24%，报14,512.05点。

10大类股中有六种收高，能源股攀升2.2%，原材料股下滑1%。(完)

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