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市场报道 | 2016年 8月 17日 星期三 05:00 BJT

加拿大股市：下跌，因估值过高和美国升息疑虑

路透多伦多8月16日 - 加拿大主要股指周二下跌，因担心股票估值过高，且美国升息疑虑抵消了油价上涨的影响。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收跌73.58点，或0.5%，报14,703.44点。

该股指在今年1月触及三年低位后已经累积上涨了27.5%，受助于商品价格反弹和全球低利率环境。上周触及13个月高位14,855.69点后，增添了反弹过度的担忧。

10大类股中有九大类股下跌。金融股下跌0.5%，材料类股下跌0.7%。能源股下挫0.2%，尽管油价触及五周高位。(完)

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