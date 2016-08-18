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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 05:34 BJT

加拿大股市：微幅收低，能源股上涨被银行等类股跌势所抵消

路透多伦多8月18日 - 加拿大主要股指周四微幅收低，能源股跟随油价上涨，但被银行股和部分消费股、电信股跌势所抵消。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 下跌1.92点，或0.01%，报14,695.68点。

权重能源股攀升1.3%，因布兰特原油期货六周来首次升穿每桶50美元。

10大类股中有六种收低，金融股跌0.5%，必需消费品类股跌0.7%。(完)
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