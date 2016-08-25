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市场报道 | 2016年 8月 26日 星期五 05:57 BJT

加拿大股市：小幅收高，因原材料股反弹

路透多伦多8月25日 - 加拿大主要股指周四小涨，因原材料股收复近期部分跌幅，且加拿大帝国商业银行(CIBC)公布优于预期的业绩后上涨。市场关注在美国杰克森霍尔举行的全球央行总裁年会。

MacDougall,MacDougall & MacTier研究部董事Ian Nakamoto称，市场屏息以待周五美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在杰克森霍尔的讲话。

Nakamoto称，如果叶伦暗示至年底前都将维持利率不变，那么加拿大股市可能升至年内新高。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高4.48点，或0.03%，至14,630.72点，盘中稍早该指数触及8月5日来最低的14,579.64点。

10大类股中有六种收高。原材料股升0.9%，健保股涨0.5%，金融股则变动不大，能源股跌0.1%。(完) 　　

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