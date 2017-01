路透多伦多8月30日 - 加拿大主要股指周二微幅收高,因银行股和化肥股上扬,但金价下滑打压矿业股,令股指缩减多数涨幅。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高2.88点,或0.02%,报14,684.85点。

该指数自1月触及的三年低点已经反弹了27%,但从本月稍早触及逾一年高位后,升势已经停滞。

今日10大类股中有五种收高,金融股升0.7%,能源股升0.2%,但原材料股跌约2%。

化肥企业Agrium Inc 和Potash Corp of Saskatchewan Inc 宣布正洽商合并,Potash激升11.5%,Agrium收高7.4%。(完)