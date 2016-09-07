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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 05:38 BJT

加拿大股市：收低，部分能源类股上涨限制跌幅

路透多伦多9月7日 - 加拿大主要股指周三下滑，受累于部分矿业和电信公司以及一家便利店运营商股价下跌，但能源类股上涨限制了跌幅。

加拿大央行警告未来经济增长存在风险，打击加元走低，但对金融类股影响微弱。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌16.37点，或0.11%，报 14,796.65点。10大主要类股中有八类股下跌，但多数跌幅不大。

电信类股下跌1.3%，必须消费类股下跌1.4%，其它类股跌幅均小于0.25%。材料类股下跌0.2%。

加拿大央行维持利率不变，称原因为全球增长弱于预期，但预计加拿大经济今年将反弹。(完)

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