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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 05:16 BJT

加拿大股市：微幅收高，受能源股大涨力撑

路透多伦多9月8日 - 加拿大主要股指周四微幅收高，因油价带动能
源股大涨，抵消市场普遍跌势。
    
    权重能源股攀升近2%，在10大类股中一枝独秀。
    
    在美国公布的库存数据显示，原油库存意外骤降后，美国原油期货收
高2.12美元，报每桶47.62美元。
        
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高6.51点，或0.04%，报
14,803.26点。
    
    10大主要类股中有九种收低，原材料股跌1.3%，金融股下滑0.3%。(
完)

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