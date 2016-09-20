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市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 04:59 BJT

加拿大股市：因银行股上涨升至一周高位，但能源股施压

路透多伦多9月20日 - 加拿大主要股指周二升至一周高位，因银行和其它金融股攀升，但能源股下挫，因油价在盘中触及六周低位。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高25.75点，或0.18%，报14,521.98点，盘中触及9月12日以来最高的14,573.25点。

10大类股中有七大类股上涨。金融类股上涨0.6%，因投资者为美国联邦储备理事会(FED/美联储)和日本央行周三的政策决定做准备。

对利率敏感的电信类股升0.5%，非必需消费品类股和必需消费品类股涨幅均超过0.8%，科技类股升1.3%。

能源股下跌1%，因美国原油 盘中跌至六周来最低水平，收盘小幅上涨。(完)

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